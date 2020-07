Rapper Biz Markie al weken ernstig ziek in het ziekenhuis

Zijn woordvoerder laat aan TMZ weten dat het niet gaat om een besmetting met het coronavirus. Biz Markie lijdt aan diabetes type 2 en is daardoor ziek geworden. „Hij krijgt de best mogelijke zorg van een geweldig team van medische professionals en we blijven positief over de uitkomst”, aldus de zegsman van de rapper.

In 2014 vertelde Biz al dat hij zo’n 63 kilo was afgevallen vanwege zijn diabetesdiagnose. De rapper benadrukte destijds dat hij zijn gewichtsverlies had te danken aan aanpassingen in zijn levensstijl en niet aan een operatie.