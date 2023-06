Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste zwarte Miss Holland: ’Robert de Niro belde mij als hij in Nederland was’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Nancy Neede werd in 1984 gekroond als eerste zwarte Miss Holland. Ⓒ Eigen Beeld

Op het eerste gezicht had Nancy Neede (inmiddels 59) een droomleven. Ze was mannequin, model en de muze van topontwerpers, zelfs Robert de Niro zat achter haar aan. In Het mooiste meisje van de klas kijkt ze terug op de verkiezing tot eerste zwarte Miss Holland: „Ik hoorde later van mensen dat ik de deur voor ze open had gedaan.”