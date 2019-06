Jennifer Lopez neemt haar eerste huwelijken niet serieus

„Eentje duurde negen maanden en de andere duurde elf maanden. Die tel ik niet echt mee”, zegt de 50-jarige zangeres in een video die ze op YouTube deelde.

Jennifer trouwde in 1997 met Ojani Noa en in 2001 met Chris Judd. Haar derde huwelijk, met Marc Anthony, met wie ze een 11-jarige tweeling heeft, telt wel in haar ogen. „Ik was tien jaar getrouwd met Marc en we hebben kinderen. Ik was heel erg jong de eerste twee keren dat ik een poging tot trouwen deed. Ik noem het dan ook pogingen.”

Volgend jaar staat huwelijk nummer 4 op de planning. Dan geeft de zangeres het jawoord aan oud-honkballer Alex Rodriguez, met wie ze drie jaar samen is. „Ik wil graag een grote bruiloft. Ik wil graag trouwen in een kerk. Ik ben nog nooit getrouwd in een kerk.”