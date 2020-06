’Prins Andrew mag bodyguards op kosten van belastingbetaler houden’

Volgens de krant kosten de beveiligers de Britse belastingbetalers driehonderdduizend pond per jaar. Hij zou zijn drie bodyguards eigenlijk afgelopen maandag verliezen, op basis van een evaluatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken om kosten te besparen. Ook prinses Anne, prins Edward en zijn vrouw Sophie en hun gezinnen zouden beveiligers op moeten geven. Maar de Queen zou hofpersoneel gevraagd hebben tussenbeide te komen.

Volgens een insider hebben de kinderen van de Queen ook zelf allemaal gelobbyd. „Maar Andrew blijkt het meest overtuigend te zijn geweest. De Queen heeft duidelijk gemaakt dat zij niet blij is met het voorstel over de bezuinigingen. Het is voorlopig stopgezet en zal de komende weken nader bekeken worden.”

Koninklijke verplichtingen neerleggen

Prins Andrew moest zijn koninklijke verplichtingen zeven maanden geleden neerleggen vanwege zijn banden met Epstein. Toch behield hij zijn beveiligers, die naar schatting van de krant per persoon een ton per jaar kosten aan salaris, vluchten en hotels. In totaal zou de beveiliging van de koninklijke familie meer dan honderd miljoen pond per jaar kosten. Eerder dit jaar kondigde het ministerie van Binnenlandse Zaken al aan deze kosten te gaan bekijken.

Zondagavond bracht The Sun ook het nieuws naar buiten dat de Amerikaanse aanklagers een officieel rechtshulpverzoek hebben ingediend bij de Britse overheid, om prins Andrew te kunnen verhoren in hun strafonderzoek.