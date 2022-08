Hierom is Chris Pratt nog steeds de held van co-ster Bryce Dallas Howard

Volgens berichten uit 2018 zou de actrice met haar werk aan Jurassic World: Fallen Kingdom zo'n 8 miljoen dollar hebben verdiend. Haar co-star Chris Pratt verdiende met dezelfde film 10 miljoen. Howard zegt echter dat zij zelfs nog "zo veel minder" kreeg dan aanvankelijk werd gemeld.

"Die berichten waren interessant, want ik kreeg zo veel minder betaald dan bericht werd, zo veel minder", aldus de actrice. "Toen ik begon met onderhandelen voor de Jurassic-films was het 2014 en was het een andere wereld. Ik had een gigantisch nadeel", meent Howard. "Helaas moet je voor drie films tekenen, dus de afspraken waren al gemaakt."

Vanwege de oneerlijke betaling, sprong Pratt voor Howard in de bres. De acteur zou voor een eerlijkere beloning willen zorgen bij de verkoop van zaken als videogames en andere Jurassic World-gerelateerde producten. "Hij zei letterlijk tegen me: jullie hoeven je geen zorgen te maken, ik ga alle onderhandelingen doen. We gaan hetzelfde betaald krijgen en je hoeft hier niet meer over na te denken, Bryce. Ik vond hem daarom zo geweldig", zegt de actrice. "Echt, want ik ben beter betaald voor al die zaken dan wat ik ooit voor de film kreeg."