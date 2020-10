Rachel Hazes uit de kleren voor campagnekalender

De Breast Care Foundation (BCF) en het Alexander Monro Borstkanker Ziekenhuis brengen samen de kalender KEN JE BORSTEN uit. Ook Yvon Jaspers, Karin Bloemen, Fockeline Ouwerkerk, tennisster Esther Vergeer, advocaat Geert-Jan Knoops, Tom Coronel en Jörgen Raymann zetten zich in. Met de kalender wordt aandacht gevraagd voor het herkennen van de ziekte.

„Vaak hoor je alleen over het bekende knobbeltje in de borst als signaal van borstkanker. Dat er daarnaast nog 11 signalen zijn, weet niet iedereen en dat is zo ontzettend belangrijk”, aldus BCF-ambassadeur Floortje Dessing. „Dus dames en heren, ja, ook mannen kunnen borstkanker krijgen, KEN JE BORSTEN, weet op welke signalen je moet letten en wacht niet met een klacht, ook niet in deze Coronatijd.”