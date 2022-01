Famke Louise bevallen van een zoon

Het kindje dat zij samen met oud-voetballer Denzel Slager heeft gekregen, heet Nówie Storm Slager. Het stel wist al langer dat zij een zoontje zouden krijgen. Dat maakten ze eerder bekend in hun docuserie Famke & Denzel: Een Nieuw Begin.

Famke maakte in augustus haar zwangerschap bekend. „Met volle trots kan ik zeggen dat ik moeder word”, schreef ze toen in een bericht op Instagram. „Samen met jou ga ik dit fantastische avontuur aan en ik had dit met niemand anders gewild. Love you @denzelslager.” De twee zijn ruim anderhalf jaar samen.