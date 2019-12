Ellie Goulding had moeite met sterrenstatus

In de podcast vertelde Ellie dat ze in het begin van haar carrière moeite had met haar nieuwe sterrenstatus. Ze bereidde zich voor op interviews door alcohol te drinken, zelfs voor ochtendprogramma’s als Live Lounge van de BBC. „Ik ging ervan uit dat ik niet goed, leuk, slim of gek genoeg kon zijn voor mensen. Ik dacht dat drinken ervoor zou zorgen dat ik grappiger of interessanter zou zijn.”

De zangeres ontkent echter dat ze een alcoholprobleem had. „Ik was geen alcoholist. Ik kon ook maanden achter elkaar zonder drank.”