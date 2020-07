Weekendtrip wordt nachtmerrie in ’The rental’

Geen wonder dat de jongere broer van acteur/regisseur James Franco nu als filmmaker debuteert met een nagelbijter over een Airbnb-killer.

In The rental zijn de hardwerkende Charlie en zijn vriendin Michelle wel toe aan een weekendje weg. Samen met zijn broer Josh en diens liefje Mina huurt hij een prachtige villa aan zee. En dan begint het grote genieten: van drank, een pilletje en het bubbelbad op het buitenterras. Dan ontdekken de vier een afgesloten ruimte onder het vakantiehuis. Ook is Josh’ hondje opeens verdwenen. En wat doen die camera’s in de douchekoppen?

The rental is een horrorfilm die het vooral de eerste helft moet hebben van de prettig onheilspellende sfeer die Franco weet te creëren. O, wat zouden we graag meegaan in de ontspanning van de vier gasten! Maar de vreemde houding van hun licht racistische huismeester belooft weinig goeds. Dan blijkt ook dat Charlie en Mina gevoelens voor elkaar hebben. En dus komen die camera’s in de douchekoppen hen nogal slecht uit.

Halverwege laat de regisseur zijn huiversprookje pas echt losgaan, waarna de film omslaat in een doorsnee afvink-horror inclusief gemaskerde slager. Desalniettemin smaakt Franco’s griezeldebuut naar meer. Sterker: na het zien van The rental is het niet eens zo’n ramp om de vakantie dit jaar lekker thuis te vieren.

✭✭✭