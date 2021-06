Fans lyrisch over kale Robbie Williams

„Het is alles of niets als het gaat om zijn haar... en blijkbaar is het niets nu”, schrijft Ayda op Instagram onder de hashtag #thebaldandthebeautiful bij een video waarin te zien is dat alle lokken van Robbie eraf gaan.

Fans reageren onder de beelden enthousiast. „Hij lijkt weer op de Robbie uit de jaren ’90”, zegt iemand, terwijl een tweede schrijft: „Hij lijkt een stuk jonger nu.”