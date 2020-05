William Shatner komt op voor Star Wars-fan

Eerder deze week doken videobeelden op van het incident in de buurt van Calgary. Een restaurant vierde maandag ’May the Fourth’, de dag die is uitgegroeid tot Star Wars-feestdag vanwege de gelijkenis met de uitspraak ’May the force be with you’. De zaak liet Star Wars-muziek horen op de parkeerplaats en een van de medewerkers verkleedde zich als Stormtrooper, inclusief een nepwapen, om klanten te trekken.

Volgens de Canadese omroep CBC belden twee bezorgde buurtbewoners de politie. Toen de agenten arriveerden, trokken zij hun wapens en werkten de vrouw tegen de grond. Een omstander had haar net gevraagd om te marcheren als een Stormtrooper voor een filmpje dat hij maakte, en nam het incident daardoor op.

Shatner haalde het politie-optreden aan in het dagelijkse ’logboek’ dat hij op Twitter bijhoudt tijdens zijn thuisquarantaine. „Kapiteinslog 49. Ik stuur vandaag mijn afgrijzen naar de politie van Lethbridge in Alberta, Canada”, aldus de 89-jarige. „Wapens trekken voor een cosplayer met een plastic stuk speelgoed? Omdat ze niet meteen meewerkte? Ben je blind, commandant? Kijk eens naar de video om te zien hoe snel ze meewerkte. Dit kunnen jullie niet verdoezelen.”