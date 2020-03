Ervaringsdeskundige Youp van ’t Hek geeft corona-tip

Dat Youp zijn zelfspot niet is kwijtgeraakt, blijkt wel uit het bericht dat hij maandag op Twitter slingerde. „Tip van een ervaringsdeskundige: BLIJF BINNEN!!!!” Het bericht kon al snel rekeken op honderden retweets en likes.

Dat de 66-jarige grappenmaker een ’ervaringsdeskundige’ is, mag duidelijk zijn. Afgelopen donderdag maakte zijn management bekend dat de cabaretier in het ziekenhuis was opgenomen wegens een coronabesmetting. In een verklaring werd maandag bekendgemaakt dat Youp inmiddels weer thuis is. „Zijn oprechte dank en grote waardering gaan uit naar de artsen en het verplegend personeel van dit ziekenhuis.”

Gezondheid

Van ’t Hek tobt al enkele jaren met zijn gezondheid. In 2015 moest hij een hartoperatie ondergaan nadat hij een aantal keren onwel was geworden op het podium. In november vorig jaar gebeurde dat tijdens een show in het Oude Luxor in Rotterdam en werd hij in een ziekenhuis opgenomen.

Youp wil in september zijn optredens hervatten. Dit jaar speelt hij zijn laatste oudejaarsconference.