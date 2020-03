Youp van ’t Hek: van ’griepje’ naar ’blijf binnen!’

Dat Youp honderdtachtig graden van mening is veranderd, blijkt wel uit het bericht dat hij maandag op Twitter plaatste. „Tip van een ervaringsdeskundige: BLIJF BINNEN!!!!” Het bericht kon al snel rekenen op honderden retweets en likes.

Afgelopen donderdag maakte zijn management bekend dat de 66-jarige cabaretier in het ziekenhuis was opgenomen wegens een coronabesmetting. In een verklaring werd maandag bekendgemaakt dat Youp inmiddels weer thuis is. „Zijn oprechte dank en grote waardering gaan uit naar de artsen en het verplegend personeel van dit ziekenhuis.”

Griepje

Drie weken geleden deed Youp het coronavirus nog af als „niets anders is dan een stevig griepje.”. In zijn column Handen wassen, in het NRC, schreef hij: „De commotie is ronduit fascinerend. Terwijl dat virus niets anders is dan een stevig griepje met een iets hogere kans op de eeuwige jachtvelden. God, Allah en hun collega’s zullen er wel een bedoeling mee hebben. Een soort opruiming. Alles moet weg. Sommige verpleeghuizen snakken trouwens naar het virus.”

Ook hekelde Youp het ’Nederlandse journaille’, dat volgens hem maar al te blij zou zijn met de uitbraak van het coronavirus. „De eerste Nederlandse coronapatiënt. Het ging er niet zozeer om wie het zou zijn, maar vooral wie hem of haar als eerste zou melden. Wat is ons nationale journaille blij en opgewonden. Hun leven heeft opeens weer zin. Overal virusdeskundigen en epidemiologen met adviezen en analyses.”

Gezondheid

Ondertussen tobt Youp van ’t Hek al enkele jaren met zijn gezondheid. In 2015 moest hij een hartoperatie ondergaan nadat hij een aantal keren onwel was geworden op het podium. In november vorig jaar gebeurde dat tijdens een show in het Oude Luxor in Rotterdam en werd hij in een ziekenhuis opgenomen.

Youp wil in september zijn optredens hervatten. Dit jaar speelt hij zijn laatste oudejaarsconference.