Cornald Maas: Toppers slechtste Nederlandse inzending Songfestival ooit

Nederland heeft een hoop inzendingen gekend die de finale van het Eurovisie Songfestival niet wisten te halen. Ook De Toppers, destijds met Gordon, René Froger en Jeroen van der Boom, slaagden er in 2009 niet in. Commentator van het liedjesfestijn, Cornald Maas, heeft zo zijn bedenkingen over die bewuste inzending.