Natasja Froger geplaagd door hormonale migraine-aanvallen

Froger (58) vertelt in een interview met Margriet over de impact van migraine. Na de geboorte van haar kinderen Maxim (27) en Didier (26) bleef ze zo’n vijf keer per maand last houden van de hoofdpijnaanvallen.

De migraine wordt veroorzaakt door verstoringen in haar hormoonhuishouding. Tijdens de overgang ging het dan ook goed mis bij Natasja: „Toen heb ik zes jaar lang twintig aanvallen per maand gehad. Dan moest ik liggen in de make-up, want ik wilde nooit afbellen.”

Froger heeft inmiddels minder vaak te kampen met de aandoening. „Nu ben ik weer terug naar die à vijf aanvallen per maand en daar is goed mee te leven.”