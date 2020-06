Bar Refaeli krijgt boete en taakstraf voor belastingontduiking

Ⓒ Getty Images

Het Israëlische supermodel Bar Refaeli krijgt een taakstraf van negen maanden voor het ontduiken van de belasting in haar thuisland, dat meldt The Times of Israel dinsdag. Bars moeder Tzipi, die meehielp met het verdoezelen van het geld, krijgt een zwaardere straf. Zij moet namelijk 16 maanden de cel in.