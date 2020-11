As Sean Connery uitgestrooid in Schotland en op Bahama’s

„We brengen Sean terug naar Schotland. Dat was zijn laatste wens”, vertelt ze aan de Scottish Mail. „Hij wilde dat zijn as werd uitgestrooid op de Bahama’s en in zijn thuisland.”

Wanneer dat gaat gebeuren, is afhankelijk van de reisadviezen en ontwikkelingen rond het coronavirus. „Wanneer het weer mogelijk en veilig is om te reizen dan is de familie van plan om met hem terug te gaan naar Schotland. We willen graag een herdenkingsdienst voor hem organiseren in Schotland, dat is onze hoop. Maar we kunnen niet zeggen wanneer die precies zal plaatsvinden.”

Connery, die op 31 oktober op 90-jarige leeftijd overleed, is nog altijd zeer geliefd in zijn thuisland. Zo zijn fans een petitie gestart om de luchthaven van Edinburgh naar de acteur te vernoemen. Die is inmiddels door bijna 2500 mensen ondertekend.