SBS6 zendt wekelijks cabaretvoorstellingen uit

De voorstelling van Goedemondt, Numero Uno, is op 9 januari de eerste voorstelling. Dat is ook gelijk de tv-première van zijn voorstelling. Op 16 januari heeft ook Kaandorp haar tv-première met de show Eh.... De week daarop is Patrick Laureij met zijn Nederlands Hoop aan de beurt. Lenette van Dongen sluit januari af met Paradijskleier.

„Omdat we in deze lastige tijd niet naar het theater kunnen om te genieten van deze geweldige cabaretiers brengen we met de registraties van deze shows, die je gezien moet hebben, toch het theater een beetje thuis”, aldus zendermanager René Oosterman over het besluit om voorstellingen uit te zenden.

In februari en maart worden ook voorstellingen van Henry van Loon, Najib Amhali, Rayen Panday, René van Meurs en Jochen Otten uitgezonden.