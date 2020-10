Cardi B onder vuur na uitbundig verjaardagsfeest

Onder een foto van de bewuste avond, waarop Cardi met haar gezicht plat op de vloer ligt met een grote groep mensen om haar heen, werden kritische opmerkingen geplaatst. „Dat is zo onverantwoordelijk, zijn jullie vergeten dat we in een pandemie zitten?”, „Dus beroemdheden denken dat zij zelf geen afstand hoeven te houden? Ik snap het”, luidde een aantal van de reacties.

Cardi leek het ook weer helemaal te hebben bijgelegd met haar man, rapper Offset. Ze kreeg onder meer een Rolls Royce van hem cadeau. In september vroeg Cardi nog een scheiding aan van Offset na drie jaar huwelijk.