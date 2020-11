Netflix geeft Nederlandse scenarioschrijvers unieke kans

Mogelijke kandidaten kunnen zich vanaf dinsdagochtend melden via de website netflixnewvoices.nl. Na een zorgvuldig selectieproces worden maximaal vijftien scriptschrijvers uitgekozen. Zij ontvangen een werkbeurs om in de eerste maanden van 2021 een script voor een speelfilm te ontwikkelen. De vijf beste scripts krijgen een prijs; uiteindelijk worden twee van deze scripts in overweging genomen om tot Netflix Original-film ontwikkeld te worden.

Het is de eerste keer dat Netflix op deze manier op zoek gaat naar filmscripts. „Met de New Voices Script Contest wil Netflix heel bewust nieuwe stemmen zoeken die nieuwe verhalen willen vertellen”, stelt Janey van Ierland, acquisitiemanager Benelux. „Niet zomaar verhalen, maar authentieke, grensverleggende, maatschappijkritische verhalen die de potentie hebben om een groot publiek aan te spreken.”

Benieuwd

De streamingdienst vindt het belangrijk dat iedereen zich in de film- en televisieproducties kan herkennen. „Verschillende stemmen moeten de kans krijgen om gehoord te worden. Wij weten dat de mooiste verhalen uit ieder mogelijk deel van de wereld kunnen komen, en over de hele wereld omarmd kunnen worden. Juist daarom zijn we erg benieuwd naar waar het Nederlandse talent ons mee gaat verrassen.”

Het is soms lastig voor nieuwe scenarioschrijvers om in beeld te komen bij producenten en zenders. „Op basis van een schrijfopdracht en een filmidee kom je in beeld bij Netflix zonder dat je van te voren in een plaatje hoeft te passen”, legt Maarten Almekinders van Scriptbank uit. „Daarmee hopen we heel veel onbekend talent in beeld te krijgen. Uiteindelijk moeten schrijvers wel een eerste versie scenario kunnen schrijven, maar daar krijgen ze begeleiding bij.”