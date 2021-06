Na emotionele rollercoaster Britse royals: keert Lilibet het tij?

Wordt alles dankzij de komst van Lilibet dan toch nog koek en ei tussen de Britse royals en Harry en Meghan? Ⓒ Getty Images

De halve wereld keek ernaar uit en zondag werd het dan eindelijk aangekondigd: het tweede kindje van Harry en Meghan, geboren op 4 juni. In al haar onschuld en onwetendheid, want het pasgeboren meisje weet nog niets van de complexe dynamiek waarin zij ter wereld is gekomen. Te midden van een enorme ruzie tussen haar koninklijke vader en diens nog koninklijker familie aan de andere kant van de oceaan die zo hoog opliep dat het onmogelijk nog goed leek te komen. Er rust dan ook al een enorme last op haar piepkleine schoudertjes, want meteen rijst die vraag: zou de geboorte van Lilibet een periode van verzoening inluiden?