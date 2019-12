Expeditie Robinson kostte Hugo bijna zijn huwelijk

„Ik werd heel erg naar op het vliegveld van Manilla. Al dat geluid, muziek en lichtjes. Ik dacht dat ik gek werd”, zegt Hugo tegen BuzzE. „Op Schiphol zag ik mijn vriend weer. Maar in plaats van dat ik hem in de armen vloog, dacht ik: o ja, daar is hij.”

Ook thuis moest Hugo enorm wennen. „Toen ik thuis kwam regende het, maar ik ben toch buiten in de moestuin gaan zitten. Binnen kon ik niet tegen de muren, ramen en het dak. Ik móést naar buiten. Ik heb de eerste nacht ook op de grond geslapen, omdat het bed veel te zacht was.”

Keihard huilen

Sander liep al langer rond met het idee Hugo ten huwelijk te vragen. „Maar hij deed dat niet. Hij dacht vast: die vindt mij helemaal niet leuk meer.” De tv-kok, die zondagavond uit de bus kwam als winnaar van Expeditie Robinson, miste ’het eiland, het hebben van geen agenda, geen werkstress, geen recepten hoeven schrijven’.

Langzaamaan wende de tv-kok weer aan zijn drukke leven in Nederland. Opeens was Hugo zich weer bewust van zijn liefde voor Sander. „Ik werd wakker en zag hem daar liggen, mijn man. En voelde dat ik hem zó had gemist. Ik begon keihard te huilen en zei: ik hou zoveel van jou. Drie weken later heeft hij me alsnog ten huwelijk gevraagd.”

Droom

Hoewel terugkomen in Nederland niet makkelijk was - Hugo nam ook nog een tropische parasiet mee naar huis en was wekenlang ziek - genoot hij met volle teugen van het survivalen op een onbewoond eiland. „Het is echt een droom die is uitgekomen. Alles waarom ik ooit mee wilde doen aan dit spel heeft zich tienmaal waargemaakt.”

Hugo denkt dat hij een flink voordeel had door als kok mee te doen aan het RTL-programma. „Iets als een zee-egel, of cassave, daar wist ik wel echt iets lekkers van te maken. Ik heb zeewater ingekookt en zo zout gemaakt en met lemongrass thee gemaakt. Ook al eet je weinig, smaak doet heel veel met je lijf.”

Inspiratie

Zijn verblijf op een onbewoond eiland inspireerde Hugo. „Ik heb daar echt wel smaken ontdekt. Ik wil meer met lemongrass, cassave en zee-egel gaan werken. Het zijn gewoon hele toffe ingrediënten.”

Of Hugo dankzij zijn deelname aan Expeditie Robinson, waar wekelijks ruim 1,5 miljoen mensen naar keken, is doorgebroken bij het grote publiek, weet hij niet goed. „Ik krijg veel respons op straat, ik kan in Amsterdam niet meer over straat zonder dat iemand op de foto wil. Maar ik was natuurlijk al elke dag op tv te zien in 5 Uur Live, en dat blijf ik ook gewoon doen.”

Er komen meer aanvragen binnen, maar Hugo „blijft net zo makkelijk ’nee’ zeggen.” „Ik heb altijd wel een doel voor ogen en weet wat ik tof vind. Ik doe alleen dingen waar ik achter sta.”