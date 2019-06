Ellie Lust maakt programma over anti-homogeweld

Dat heeft AVROTROS vrijdag bekendgemaakt. Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de lhbti’s in Nederland regelmatig geconfronteerd worden met scheldpartijen, vergaande intimidatie of zelfs fysieke mishandeling.

In het programma ontmoet Lust onder anderen een 26-jarige homoseksuele jongen die met een honkbalknuppel in elkaar werd geslagen. Sinds het incident durft hij nauwelijks nog over straat. Ook spreekt de voormalige politiecoryfee met mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan homodiscriminatie en -geweld en stelt hen de vraag hoe zij tot hun daad zijn gekomen.

Deskundigen, onder wie een agressie-expert en een onderzoeker naar anti-homogeweld, vertellen Lust waarom daders overgaan tot geweld. „Tijdens mijn jarenlange werk voor Roze in Blauw bleef ik mezelf deze vraag stellen: waarom zou je iemand die net even anders is dan jij moeten veroordelen?”, stelt de programmamaakster. „En wat ik al helemaal niet kan bevatten is dat deze onverdraagzaamheid soms leidt tot geweld. Ik ga op zoek naar het antwoord op de vraag: waarom?”

AVROTROS besteedt in die week op verschillende manieren aandacht aan het onderwerp, waaronder met een onlineserie en live-registratie van de Canal Parade.