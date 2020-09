You-acteur Chris D’Elia weer beschuldigd van seksueel wangedrag

Actrice Megan Drust beweert dat de komiek, die ze via vrienden kende, in 2011 in een auto zijn broek naar beneden deed. „En omdat ik hem niet wilde aanraken begon hij te masturberen.” Na afloop zou Chris zonder een woord te hebben gezegd de auto hebben verlaten.

De tweede vrouw, die anoniem wil blijven, heeft naar eigen zeggen een soortgelijke situatie meegemaakt in 2018. De komiek was te gast in het hotel waar zij als manager werkte en zou haar naar de kamer hebben gelokt omdat zijn airco niet werkte. Op zijn kamer trof ze hem compleet naakt aan, waarna ze snel wegging. Vervolgens zou Chris haar weer hebben gebeld om de airco te maken, maar verzocht ze hem vriendelijk op de monteur te wachten.

Betast

Laura Vitarelli deed voor de tweede keer haar verhaal. Net als in juni zegt ze nu in 2015 op 19-jarige leeftijd samen met een vriendin te zijn betast door de komiek. Chris zou hen hebben uitgenodigd voor een feestje, maar toen ze aankwamen bleek hij daar alleen te zijn. De komiek zou ze hebben aangeraakt, ze naar de deur zijn gevolgd toen ze weg wilden gaan en vervolgens zijn geslachtsdeel uit zijn broek hebben gehaald.

Chris ontkent alle beschuldigingen. „En stelt met empathie dat hij nooit seksueel gedrag heeft vertoond aan een vrouw zonder haar toestemming”, aldus zijn advocaat.