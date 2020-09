Ron Blaauw: ’Niet uur lang bloopers in Restaurant misverstand’

Ron Blaauw: „Ik kon eerder niet naar mezelf kijken.” Ⓒ Foto Nick van Ormondt

De deelnemers en profs zijn bedolven onder de reacties op Restaurant misverstand. In het programma, gepresenteerd door Johnny de Mol, neemt Ron Blaauw negen relatief jonge mensen met dementie onder zijn hoede. „Ik vond het eerst wel lastig dat ik soms in de lach schoot. Maar het was goed dat het programma ook een luchtige kant heeft ”, zegt de chef-kok.