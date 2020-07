Kapers op de kust in vrolijke familiefilm

Vooral met zijn nieuwe buurjongen Billy Donderbus (Samuel Beau Reureka) is Michiel ingenomen. Toch denken lang niet alle wijkbewoners zo positief over de nieuwkomers , een vrolijk familie-avontuur naar het gelijknamige kinderboek van Reggie Naus. Want wie afwijkt, wekt wantrouwen. Koren op de molen van kaperkapitein Knokige Krelis (Tygo Gernandt), die de familie Donderbus liever najaagt over de Zeven Zeeën en zonder zijn aartsrivalen een stuk minder lol heeft in het piratenleven.

Terwijl Michiel, Billy en buurmeisje Elizabeth (Celeste Holsheimer) met vallen en opstaan vrienden worden, maakt haar vader (Bert Hans) gemene zaak met Knokige Krelis en mobiliseert de halve buurt om de familie Donderbus uit Zandwijk aan Zee weg te krijgen. Grote vraag is of pa en ma Donderbus (Egbert Jan Weeber en Sarah Janneh) door al dat gekonkel inderdaad het anker zullen lichten.

Pim van Hoeve tapt hier uit een vergelijkbaar vaatje als bij de door hem geregisseerde Dummie de Mummie-films. Ook dit nieuwe bioscoopavontuur heeft een hoog slapstick-gehalte, al beschikken deze jonge acteurs duidelijk over meer charisma. Subtiel is de humor intussen niet, maar doeltreffend wel. Terwijl De piraten van hiernaast ook aan sympathie wint door een impliciet pleidooi voor tolerantie.

✭✭✭ (3 uit 5)