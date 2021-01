’Jill bij negatieve test pas dinsdag terug in Big Brother-huis’

Jill, die hevige buikpuin had, is na het onderzoek in het ziekenhuis in quarantaine gegaan in een hotel, laat een woordvoerder van producent EndemolShine weten aan het ANP. Alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat Jill bij terugkeer naar het huis corona meebrengt. „Maandagavond kan ze een coronatest afnemen, en bij een negatief resultaat op dinsdagochtend kan ze terugkeren in het huis.”

EndemolShine benadrukt dat Jill ook op haar hotelkamer volledig afgesloten blijft van de buitenwereld, net zoals de overige bewoners van het Big Brother-huis. Ze heeft dus geen toegang tot internet of televisie.

Volgens Jill werden haar klachten veroorzaakt door een verlate menstruatie. Ze maakt het inmiddels weer goed.