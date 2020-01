Beter nieuws voor gevallen CARRÉ-acrobate

Ⓒ ANP

Bijna week nadat zij in Carré met haar man RUSTEM OSMANOV uit de nok van het circus viel, is er toch positief nieuws te melden over KRISTINA VOROBEVA. De acrobate uit Oezbekistan vertelde eerder via Facebook vanuit het Amsterdam UMC, waar zij is opgenomen, dat zij geen gevoel in haar benen zou hebben. Toen iemand deze week crême op haar voeten smeerde, voelde zij dat ineens toch en gaf zij een – hoopvol stemmende – schrikreactie.