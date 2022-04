Al Pacino gaat viraal om dit telefoonhoesje

Ⓒ anp

Het etentje dat Al Pacino afgelopen week had met onder andere acteur Jason Momoa en artiest Julian Schnabel is niet onopgemerkt gebleven. En dat had alles te maken met het telefoonhoesje van de 81-jarige acteur, waarop een beeltenis van het animatiefiguur Shrek te zien is. Op sociale media regende het reacties en is er inmiddels een run op het betreffende hoesje. Dit meldt The New York Post.