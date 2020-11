Rita Ora biedt excuses aan na verjaardagsfeest tijdens corona

Aan The Sun vertelde de zangeres dat het haar „diep spijt dat ze de regels heeft gebroken.” Volgens bronnen zou Ora zelf hebben aangeboden het geldbedrag te betalen als excuus, nadat ze maandagochtend met de politie had gesproken. Zaterdag werden foto’s van het geheime feest gemaakt, waarop te zien was dat Ora haar dertigste verjaardag vierde met een flinke groep mensen.

„Dit was een ernstige en onvergeeflijk foute inschatting”, vervolgt ze haar excuus in de krant. „Gezien de maatregelen realiseer ik me hoe onverantwoordelijk deze actie was en ik neem volledige verantwoordelijkheid. Ik weet dat dit het niet goed maakt, maar ik wil mijn oprechte excuses aanbieden.”