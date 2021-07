Yolanthe Cabau en zoontje twee weken ’erg ziek’ van corona

Cabau vertelt haar verhaal omdat ze veel vragen kreeg, nadat ze zich twee weken niet op Instagram had laten zien. Inmiddels gaat het weer een stuk beter. „Xess was gelukkig snel weer zijn blije en energievolle zelf, maar bij mij sloeg het best wel even pittig in”, schrijft Cabau. „Ik ben veel afgevallen en voel me nog wel zwakjes en moe maar dat is heel normaal.”

De televisiemaker liep het virus op via een goede vriendin die op bezoek kwam. Ondanks vaccinaties en een negatieve coronatest, was het volgens Cabau helaas toch raak. Ze wenst iedereen die ook ziek is geworden van het virus dan ook veel sterkte. „Voor alle andere mensen: bescherm jezelf en stay safe!”