Dit deed optreden op leeg Times Square met Jon Bon Jovi

„Het was echt surreëel”, vertelt de Bon Jovi-frontman. „Ik had de stad al verlaten, ons gezin was al naar New Jersey vertrokken en ik wilde om geen enkele reden terugkeren, behalve voor de videoclip dan. Het eerste shot was op Times Square, maar er was daar helemaal niemand. Ik stond daar alleen te zingen, want de rest van de band kon niet komen vanwege het vliegverbod.”

De zanger had in 2002 op precies dezelfde plek al eens eerder opgetreden, toen vanwege de opening van het nieuwe seizoen van de NFL (American football) na de aanslagen van 11 september het jaar daarvoor. „Op Times Square, waar ik nu voor niemand zong, werd ik herinnerd aan het moment dat de NFL ons vroeg om daar op te treden en toestond dat een half miljoen mensen naar ons kwamen kijken. Nu zing je twintig jaar later in je eentje na een andere tragedie. Dat voelde net als een gekke Twilight Zone.”