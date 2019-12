Taylor Swift inderdaad headliner op Glastonbury

„Ik ben dolblij te kunnen vertellen dat ik een van de headliners ben op de vijftigste editie van Glastonbury. Ik zie jullie daar”, schrijft Taylor op Twitter. Michael Eavis, de baas van het festival, omschrijft de Amerikaanse zangeres als ’een van de grootste sterren in de wereld’ en noemt haar nummers ’fantastisch’.

Vorige maand gingen al geruchten rond over een mogelijk optreden van Taylor. Festivalbaas Eavis liet in een radio-interview doorschemeren dat hij de headliners voor de editie van 2020 rond had. Een daarvan was een vrouw, zo liet hij weten. Oplettende fans zagen dat Taylor op zondag nog een plek vrij had in haar agenda.

Glastonbury vindt volgend jaar van 24 tot en met 28 juni traditiegetrouw plaats in het kleine dorpje Pilton, een paar kilometer van de plaats Glastonbury. De headliner op zaterdag is Paul McCartney, zo werd eerder al bekend.