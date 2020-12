Ex-man Kelly Clarkson eist bizarre maandelijkse toelage: 365.000 euro

Volgens een bron is het bedrag dat Blackstock eist ’krankzinnig’. „Kelly heeft eerder al aangeboden om alle kosten die voor hun kinderen gemaakt moeten worden te betalen, maar daarmee neemt hij geen genoegen. Hij zegt het door hem gevraagde bedrag nodig te hebben om maandelijks rond te kunnen komen.”

Mocht Blackstock zijn eis er doorheen krijgen, dan strijkt hij ruim 4,3 miljoen euro per jaar op. Daar komen ook nog eens de kosten van zijn advocaten bij, zo’n 1,5 miljoen euro.

Clarkson kreeg de voogdij toegewezen omdat de kinderen zijn geboren en getogen in de staat Californië, waar Kelly nog altijd woonachtig is. Brandon is inmiddels verhuisd naar de staat Montana, waardoor de rechter besloot dat River en Remy in hun ’home state’ moesten blijven om niet teveel verandering in hun leven te veroorzaken. Wel mag Blackstock zijn kinderen twee weekenden in de maand hebben en mag hij in Los Angeles altijd op bezoek bij zijn kroost.