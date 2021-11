Koningin Elizabeth riddert haar persoonlijke arts

Dokter Thomas werd geridderd tijdens een kleine intieme ceremonie in Windsor Castle. Alleen zijn echtgenote, Lady Thomas, was aanwezig bij het bijzondere moment. De arts ontving de eretekenen als Ridder van de Koninklijke Victoriaanse Orde.

De koningin kwakkelde de afgelopen maanden met haar gezondheid. Zo moest zij voor het eerst Remembrance Sunday missen, de dag waarop de Britse slachtoffers van recente oorlogen worden herdacht.

Bezoek

Inmiddels is Elizabeth weer aan het werk. Woensdag heeft ze officieel bezoek ontvangen op Windsor Castle. De vorstin had een gesprek met Andrew Baily, de gouverneur van de Bank of England.

Het was het tweede officiële bezoek in een week tijd dat de koningin ontving. De eerste bezoeker na haar rustperiode rustperiode was generaal Nick Carter. Hij neemt binnenkort afscheid als chef van de Britse defensiestaf.