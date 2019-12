Maarten Spanjer: ’Mijn opvolgers hebben Taxi verpest’

Spanjer was begin jaren negentig vier seizoenen lang de chauffeur die in het succesvolle NCRV-programma openhartige gesprekken voerde met nietsvermoedende passagiers. Het programma trok toen bijna wekelijks tegen de 3 miljoen kijkers. Na zijn vertrek werd de plek opgevuld door elf andere mensen, maar geen van de nieuwe chauffeurs oogstte het succes dat Spanjer kende.

„De gesprekken zouden hetzelfde zijn als het programma nu werd gemaakt”, stelde de acteur op NPO Radio 2. „Persoonlijke gesprekken veranderen nooit, mensen blijven mensen. Maar ik zou niet meer meedoen. Het programma is al door te veel mensen na mij verpest die het niet konden.”

Pistool op hoofd

Spanjer vond het niet slim dat sommige opvolgers zich gingen vermommen als zij achter het stuur kropen. „Stel, je doet zo’n typetje en er komt een normaal mens binnen die een heel intiem verhaal gaat vertellen over verlies of kanker. Dan zit je daar toch flink voor lul als typetje, dan kan je je eigen snor wel onder je neus vandaan trekken.”

Zelf kon de acteur het programma na vier seizoenen niet meer presenteren. „Ik kon niet meer anoniem over straat, mensen herkenden mij ook aan mijn stem. Bovendien had ik alles wel gehad: een pistool op mijn hoofd, een vrouw die mij versierde. Alleen een bevalling in de taxi had ik nog niet gehad.”

Renée Soutendijk

Een andere mijlpaal in zijn carrière noemt de nu 67-jarige acteur zijn rol in de controversiële film Spetters van regisseur Paul Verhoeven, over drie hangjongeren die proberen hun beperkte leven te ontvluchten. Vooral het draaien van een seksscène met tegenspeelster Renée Soutendijk in een caravan zal Spanjer niet snel vergeten. „Ik wilde de spanning uit de lucht halen, het klikte gewoon niet zo tussen ons”, vertelde hij aan presentator Toine van Peperstraten. „Dus ik zei: wil je het met of zonder verdoving? Daarna diende zij een klacht in bij Verhoeven, dat ik haar uit haar rol had gehaald.”

