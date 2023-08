Moordmysterie Tupac en Biggie krijgt nieuwe wending

De onopgeloste moorden van de twee rapsupersterren Tupac Shakur en Notorious BIG zijn nooit uit het Amerikaanse geheugen verdwenen. Er zijn talloze series en documentaires gemaakt over het dubbele moordmysterie waarvan Unsolved op Netflix de meest complete is. Nu ruim 25 jaar later begint het Openbaar Ministerie van Las Vegas zich weer vast te bijten in de zaak.

Tupac en Biggie Ⓒ ANP / HH