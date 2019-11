Luistercijfers 3FM zakken naar nieuw dieptepunt

Het historisch lage marktaandeel van 3FM, dat dinsdag werd gepubliceerd in het nieuwe luisteroverzicht van Stichting Nationaal LuisterOnderzoek, betekent slecht nieuws voor zenderbaas Sharid Alles. „Als 3FM over twee jaar nog steeds 2,5 procent marktaandeel heeft, ben ik weg. Daar heb je dan toch je target. Ik durf het nu wel te zeggen, omdat ik ervan overtuigd ben dat 3FM de potentie heeft om te groeien. Er is hier zo veel talent. Wij gaan het weer waarmaken, let maar op”, liet de zenderbaas in 2018 aan De Volkskrant weten. De tijd voor Sharid begint dus te tikken.

Er zijn verder weinig bijzonderheden in het nieuwe luisteroverzicht te melden. NPO Radio 2 blijft marktleider, gevolgd door Radio 538 en Qmusic. Wel neemt het verschil tussen Radio 538 en Qmusic weer iets toe.