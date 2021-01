’Verboden’ docu over Britse koninklijke familie offline gehaald

Volgens ingewijden van het Britse hof was de koningin niet te spreken over het lekken van de documentaire, die Royal Family heet. Duizenden mensen zouden op YouTube hebben gekeken naar de film, die oorspronkelijk uit 1969 komt.

De video is offline gehaald op verzoek van Buckingham Palace. Er zijn nu nog slechts fragmenten van Royal Family op YouTube te zien. Maar volgens bronnen van het Britse hof betekent dit niet dat de film nu niet nog een keer opduikt. „’Het is heel lastig om deze dingen voor altijd te verwijderen. Als iets eenmaal online is, kan iedereen het downloaden. Dan kunnen we weer opnieuw beginnen”, zeggen zij tegen The Telegraph.

De ’fly-on-the-wall film’ toont onder meer Elizabeth die een Amerikaanse ambassadeur ’een gorilla’ noemt. Ook is de vorstin ontbijtend uit tupperware bakjes te zien. De film werd verboden door Elizabeth, omdat die de familie ’er goedkoop uit zou laten zien’.