Is NAJIB de Zebra en CARICE de Vos?

Presentator Ruben Nicolai en panelleden Carlo Boszhard, Gerard Joling, Loretta Schrijver en Buddy Vedder. Ⓒ RTL / William Rutten

Met kijkcijfers die wekelijks oplopen en inmiddels de grens van DRIE MILJOEN aantikken, is The Masked Singer - iedere vrijdagavond te zien bij RTL 4 - een van de populairste tv-programma’s van de laatste jaren. BN’ers die, verstopt in de meest prachtige kostuums, hun zangkunsten vertonen, houden de gemoederen op sociale media nogal bezig. Want wie zit er nou in de Lama? Is WAYLON soms Neptunus, MARGA BULT de Kameleon en is de Panter nu een man of een vrouw...