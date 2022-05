De laatste twee wensen van Willibrord Frequin blijven onvervuld

Premium Tussen de lakens

Demi heeft een sugardaddy: ’Hij betaalt mijn luxe leventje’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Demi (25). Ze heeft een sugardaddy die haar luxe leventje betaalt, in ruil voor dates en seks. ’Max is een ontzettend leuke man die me schandalig verwent. Ik zou toch wel gek zijn als ik dit niet deed?’