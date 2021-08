Margje Woodrow kruipt voor jeugdthrillers in belevingswereld jongeren

Margje Woodrow: „Ik beweer niet dat mijn verhalen diep gelaagd zijn.” Ⓒ Eigen foto

Fake trip leverde jeugdthrillerschrijfster Margje Woodrow (46) de Prijs van de Jonge Jury op. Hierop ontving ze lovende woorden, maar ook enige kritiek vanuit de literaire hoek. „Ik beweer niet dat mijn verhalen diep gelaagd zijn. Mijn doel is jongeren plezier laten hebben in het lezen.” Inmiddels ligt ook haar nieuwste boek Smash in de winkel.