Märtha Louise bedreigd vanwege relatie met Durek Verrett

Märtha Louise vertelt dat ze zich als vriendin van Durek meer dan ooit bewust is van racisme. „Dat heeft mij een spoedcursus gegeven in de wijze waarop witte superioriteit een rol speelt”, aldus de dochter van koning Harald en koningin Sonja. „Tot nu toe heb ik mijn mond gehouden over het racisme dat ik heb gezien ten aanzien van mijn vriend. Ik zie nu in dat dit een deel van het probleem is. Ik heb geen actie ondernomen, zoals ik had moeten doen, maar vanaf vandaag stopt dat.”

De prinses gaf een lange lijst van voorbeelden van de manier waarop Durek ’anders’ wordt behandeld. „Het zit ’m in de kleine dingen. In de manier waarop mensen Durek mijden. Hoe vrienden aannemen dat hij over alles liegt. Dat hij kwaadaardig is omdat hij zo aardig is”, zo vertelde de prinses op zowel haar persoonlijke als haar zakelijke Instagram-account.

Gemanipuleerd

„Er wordt aangenomen dat Durek niet een goed mens is die van mij houdt, maar iemand die mij heeft gemanipuleerd om van hem te houden en mij blijft manipuleren en mij financieel zal uitbuiten”, vervolgde Märtha Louise haar vurige betoog. „De media presenteren hem als een leugenaar, als gewelddadig en een bedreiging voor mijn familie en mijzelf, en zonder enig checken van de feiten worden verhalen van zijn ex gedeeld omdat die goed passen bij het beeld dat reeds van hem bestaat. Dat is RACISME!”

„We hebben allebei doodsbedreigingen ontvangen”, vertelde ze ook. „De realiteit is dat ik houd van de manier waarop hij voor mij als vrouw ruimte maakt, luistert naar mijn wijsheid en hij er voor mij en mijn dochters is. Ik houd van de manier waarop hij zijn wijsheid met de wereld deelt, hoe hij inspireert, veranderingen teweegbrengt en ook binnen onze relatie groeit. Hij is zelfs deel van mijn volk, want hij is gedeeltelijk Noors en ik ben deel van het zijne.”