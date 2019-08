’De vieze man’ en Dr. Clavan staan nu in Dikke Van Dale

Den Boon prijst Kees van Kooten en Wim de Bie, die decennia lang samen tv-programma’s en langspeelplaten maakten, als „de meest productieve taalmakers van de 21e eeuw. Zij hebben tientallen uitdrukkingen aan het Nederlands toegevoegd of gepopulariseerd.”

Diverse typetjes van Koot & Bie zijn recent aan de Van Dale toegevoegd. „Een vieze man was een uitdrukking die al langer bestond. Maar inmiddels is die uitdrukking als soortnaam onlosmakelijk verbonden met het typetje van Kees van Kooten”, aldus Den Boon. „De vieze man was zelf niet alleen morsig en shabby. Maar hij praatte ook op een dusdanige manier dat zijn gesprekspartners zich ook vies en ongemakkelijk gingen voelen.”

Mozes kriebel

Ook de oost-Europadeskundige Dr. Clavan is opgenomen aan het woordenboek, vertelt de hoofdredacteur. „Al wordt het programma Keek op de Week al een kwart eeuw niet meer uitgezonden, je komt de term nog steeds tegen als soortnaam voor een deskundige die niets nieuws of verrassends weet te melden en vooral open deuren intrapt.” Ook het politieke Haagse duo Jacobse & Van Es van de (fictieve) Tegenpartij en de hippie Koos Koets, die altijd termen als ’jemig de pemig’ en ’Mozes kriebel’ bezigde, zijn in de Van Dale toegevoegd als soortnamen die zich inmiddels hebben bewezen in de Nederlandse taal.

Eerder voegde Den Boon al onder meer termen die groot zijn geworden door Jiskefet, Paul Haenen, Paul van Vliet en Herman Finkers toe aan het woordenboek.