Bruiloft Harry en Meghan gaf echtgenote Suits-collega slapeloze nachten

Troian Bellisario en Patrick J. Adams tijdens bruiloft Harry en Meghan. Ⓒ Getty Images

Troian Bellisario had slapeloze nachten voorafgaand aan het huwelijk van prins Harry en Meghan in 2018. De echtgenote van Meghans voormalige Suits-collega Patrick J. Adams was te gast tijdens de bruiloft op 19 mei maar was „extreem angstig” omdat ze geen idee had wat ze moest aantrekken, blikt ze terug in de Australische Daily Telegraph.