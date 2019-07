Josje Huisman schrijft boek over zwangerschap

„Nog nooit was ik zo trots op een foto als op deze”, schrijft Josje bij de coverfoto van haar nieuwe boek. „Het gaat over de opties die je hebt als vrouw rondom zwangerschap en leuke ideeën en inzichten over bevallen en kraamtijd...”

Volgens de achterflap van het boek staan veel moeders niet stil bij alle mogelijkheden die ze hebben. „Maar Josje Huisman was zo nieuwsgierig dat ze negen maanden op ontdekkingstocht ging. Zij sprak met allerlei zwangerschapsexperts en kwam terug met antwoorden op vragen als: welke cursussen kun je volgen om beter voorbereid te zijn op je bevalling? Thuisbevallen, is dat echt zo griezelig als men je doet geloven? Welke rituelen helpen je om sneller en fijner te herstellen in je eerste weken als moeder? Borstvoeding: help?!”

De zangeres schreef eerder al het boek Dresscode Josje, een stijlgids waarin Josje naar eigen zeggen al haar inspiratie, modefratsen en dresscodes heeft gebundeld.