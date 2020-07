Brooklyn Beckham deelt nieuwe verlovingskiekjes

„Schatje, ik kan me geen leven zonder jou voorstellen. Jij geeft me zo’n speciaal gevoel en weet me altijd aan het lachen te maken. Ik zal altijd voor je zorgen en je door dik en dun steunen”, aldus de oudste Beckham zoon op sociale media.

Het huwelijk van Brooklyn en Nicola gaat volgens insiders plaatsvinden in Italië. Op de gastenlijst worden de nodige beroemdheden verwacht. Naast Brooklyn’s peetvader Elton John, willen de Beckhams hun goede vriend Gordon Ramsay het eten laten verzorgen. Ook zouden Harry en Meghan, als goede vrienden van David en Victoria, een uitnodiging kunnen verwachten.