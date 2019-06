Lucille Werner kies minister van Gehandicaptenzaken

„Dit is niet zomaar een geinige tv-show, maar bloedserieus”, zegt Lucille in gesprek met BuzzE. „Er zijn bijna twee miljoen Nederlanders met een handicap. Die zijn haast onzichtbaar, ook in Den Haag. Het beleid gaat nu over veel verschillende ministeries, die allemaal een klein stukje hebben.”

Met de aanstelling van een onpartijdige minister van Gehandicaptenzaken, over de grens een vaker geziene functie, moet dat straks een beetje veranderen, hoopt Lucille. „De minister komt een jaar lang betaald in dienst bij KRO-NCRV en krijgt een eigen team. Ze gaan eigen content maken. De omroep wil het thema ook in al hun programma’s integreren.”

Visie

Ruim 125 aanmeldingen kreeg KRO-NCRV na een oproep begin dit jaar. Dat is meer dan verwacht, aldus Lucille. Aan de slag gaan als ’minister’ is immers niet zomaar iets. „Het lijkt me niet makkelijk. Je moet bijvoorbeeld bereid zijn je baan op te geven en niet te vergeten: ook een visie hebben. Dat moet je maar kunnen.”

Zes kandidaat-ministers zijn er nog over. En ook nog heel goede, verzekert Lucille. „We hebben nog zes hele sterke kandidaten over. Ik ben echt onder de indruk van hoe ze het doen. Zonde eigenlijk, dat het er maar één kan worden.”

Thema

Met de minister van Gehandicaptenzaken komt er, na de Mis(s)verkiezingen, opnieuw een programma uit Lucilles koker met hetzelfde thema. „Ik zou zo graag meer draagvlak willen zien voor gehandicapten. Meer acceptatie en ook meer aandacht op televisie”, zegt de presentatrice bevlogen als altijd.

Ze had zelf best een goede minister kunnen zijn. „Haha, ja dat had gekund. Maar ik laat het liever over aan een ander.”

Wie van de zes de eerste minister van Gehandicaptenzaken wordt, is maandagavond te zien op NPO 1. In de jury zitten oud-minister Ronald Plasterk, Leontien van Moorsel en Vincent Bijlo. Het publiek heeft de laatste stem.