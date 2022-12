James McAvoy: ’De filmindustrie zuigt je leeg’

In gesprek met The Observer doet James McAVoy de ene onthulling na de andere. Niet alleen liet hij weten onlangs opnieuw vader te zijn geworden, hij stelde ook over niet al te lange tijd te willen stoppen met acteren. „Ik steek heel veel tijd en energie in mijn werk en ik houd daarvan. Maar ik wil niet leven om te werken. De industrie is fantastisch en ik heb er een geweldig leven aan te danken. Maar diezelfde industrie leeft dankzij de opofferende aard van het presteren. De filmindustrie gebruikt je tot je op bent.”

En dat is dus precies wat hij wil voorkomen. „Blijf ik jagen, blijf ik vooruitgaan en blijf ik proberen hoger op de ladder te komen? Of ga ik gewoon genieten van acteren, maar haal ik mijn voet van het gaspedaal? Of verlies ik het momentum, wat ik aantoonbaar heb, als ik niet elke geweldige baan aanneem die op mijn pad komt?”, vraagt hij zich hardop af.

„Het is gewoon niet mogelijk om een aanwezig familielid te zijn als je elke week van het jaar, elke maand van het jaar filmmaker bent. In het theater is anders. Je bent dan wel steevast zes avonden per week weg, maar overdag heb je meer tijd. Het is echt de film -en televisiewereld, Het zuigt je gewoon leeg. Het is ook een genot en ik ben er dol op. Maar ik kan niet al mijn dagen op de set doorbrengen.”