Premium Het beste van De Telegraaf

Hier zou alter ego Alexis nog van blozen Joan Collins (88) haalt uit... naar alles en iedereen!

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

Nu, op 88-jarige leeftijd, lijkt Joan Collins nog één keer schoon schip te willen maken. In haar memoires rekent ze nog even flink af met tal van collega’s en andere beroemdheden. Ⓒ Getty Images

Of ze misschien een beetje gefrustreerd is, ondanks die lange en oh zo mooie carrière? Je zou er Joan Collins (88) bijna van betichten. In haar memoires My Unapologetic Diaries haalt ze keihard uit naar alles iedereen, sneert erop los en veegt ook nog eens de vloer aan met voormalige Dynasty-collega’s.